900.000 euro voor heropbouw sporthal 16 juni 2018

De secundaire school Rhizo krijgt een subsidie van bijna 900.000 euro om een sporthal aan de Camerlyncklaan herop te bouwen. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De sporthal werd gesloopt nadat op 9 mei 2016 een torenkraan op de hal donderde, op de werf voor de nieuwe hotelschool in de Coolestraat op Sint-Elisabeth. De kraanman, een 46-jarige Bulgaar, kwam om het leven. De heropbouw, die 1,2 miljoen euro kost, start in september. De nieuwe sporthal wordt een gym- en danszaal. Het gerecht sprak zich nog altijd niet uit over wie verantwoordelijk is voor het ongeval met de torenkraan.





(LPS)