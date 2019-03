90 Vives-studenten naar China Peter Lanssens

14 maart 2019

90 studenten van het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van de hogeschoolcampussen Vives in Kortrijk en Brugge trekken vanaf vrijdag 15 maart enkele dagen naar China. De tweedejaarsstudenten, het thema van de studiereis is ‘Enterprising China’, reizen in het gezelschap van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé en tien docenten. De hogeschool Vives ondertekent tijdens de opmerkelijke trip een ‘Memorandum of Understanding’ met het Zhejiang Institute of Automotive Engineering. Die private school werd in 2007 door de Geely Holding groep opgericht. Geely nam in 2010 het Sino-Zweeds automerk Volvo over. De private school in China ontwikkelde de voorbije jaren heel wat programma’s, in samenwerking met onderwijsinstellingen wereldwijd.