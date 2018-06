9 maanden cel voor opsluiten 337 schildpadden 29 juni 2018

Een man krijgt een celstraf van negen maanden in het Gentse hof van beroep nadat hij 337 landschildpadden had opgesloten in een garagebox. Na klachten van buren trof de politie op 7 september vorig jaar de schildpadden, een beschermde diersoort, aan in een garagebox in Kortrijk. Buren vonden het vreemd dat ze constant gekrab hoorden. De politie vroeg de huurder om ter plaatse te komen. Mimoun T. (37) probeerde nog zichzelf te redden door schildpadden in zijn auto te laden, maar hij werd op heterdaad betrapt door de politie. In eerste aanleg werd T. veroordeeld tot een effectieve celstraf van negen maanden en een schadevergoeding van meer dan 100.000 euro. Zijn advocaat Thomas Gillis vroeg om dit zoveel mogelijk te beperken, de man zal een bedrag van rond de 1.500 euro moeten betalen. Zijn Mercedes die in beslaggenomen was, krijgt hij ook terug. (DJG)