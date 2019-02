884 bomen compenseren (een beetje) CO2-uitstoot van rally 6 uren van Kortrijk Peter Lanssens

16 februari 2019

18u31 0 Kortrijk Kortrijk heeft voortaan een ‘rallybos’, met 884 bomen. “Eens deze bomen volgroeid zijn, zullen ze per jaar drie ton CO2 opnemen”, weet schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a). Eén editie van de rally 6 uren van Kortrijk is goed voor dertig ton CO2. “Op termijn willen we de uitstoot van de rally volledig compenseren”, benadrukt Herrewyn. “De eerste stap is nu gezet. De organisatoren van de rally bewijzen dat ze met het milieu begaan zijn.” De aanplant van de 884 bomen kost de rally-organisatoren 1.500 euro.

Leden van Autostal Groeninghe, de vzw achter de rally 6 uren van Kortrijk, trokken zaterdagochtend naar een stukje weiland bij Bellegembos, palend aan het Argendaalpad. Ze plantten er 884 bomen. Er was al enkele jaren sprake van een ‘rallybos’. “Maar de zoektocht naar een goede plaats bleek moeilijker dan gedacht”, zegt voorzitter Jean-Claude Castelein. Een gelijkaardig project werd in 2011 gelanceerd door motorcrossers Joël Smets, Stefan Everts en Eric Geboers zaliger, maar het is de eerste keer in Vlaanderen dat de rallysport zo’n initiatief op poten zet.

450.000 ton CO2

De 884 bomen en struiklagen, op een stuk grond van 3.500 vierkante meter, zijn een eerste aanzet. “Eén editie van de rally 6 uren van Kortrijk is goed voor een uitstoot van dertig ton CO2”, weet schepen Bert Herrewyn. “De 884 bomen zullen tot drie ton CO2 per jaar opnemen. We zijn er dus nog niet. Eens we extra grond hebben gevonden, zullen er nog aanplantingen volgen. We mikken op een ‘rallybos’ van 3,5 hectare om die dertig ton CO2 te compenseren. Belangrijk om weten is ook dat Groot-Kortrijk per jaar goed is voor een uitstoot van 450.000 ton CO2. De impact van de rally 6 uren van Kortrijk is dus niet groot (0,007 procent van de totale uitstoot, nvdr.).”

Respect voor milieu

De rally-organisatoren bekijken het positief. “We beseffen dat we ondanks onze inspanningen voor ons evenement nooit op iedereen zijn steun gaan kunnen rekenen”, reageert woordvoerder Sandro Delaere. “Maar we evalueren ieder jaar en komen tijdens de rally altijd tegemoet aan de verzuchtingen van de buurtbewoners. Het aantal klachten blijft beperkt. Steeds meer Kortrijkzanen leren de rallysport beter kennen en waarderen. Rallysport kan ook hand in hand gaan met het milieu. Daarom voorzien we ook vuilniszakken langs het parcours van de proeven, we zetten palen in de bochten, we herstellen bermen waar nodig en we roepen de supporters op om respect te hebben voor de gewassen.”

De locatie van het rallybos heeft een extra meerwaarde omdat het niet ver van de 6 uren van Kortrijk klassementsproeven Bevergem en Bellegem ligt. “We compenseren dus onze uitstoot bijna ter plaatse”, legt bestuurslid en rallypiloot Tuur Vanden Abeele uit.

Het rallybos omvat 50 Spaanse aken, 49 gewone esdoorns, 105 haagbeuken, 64 rode kornoeljes, 50 hazelaars, 64 éénstijlige meidoorns, 64 wilde kardinaalsmutsen, 77 beuken, 14 sporkehouten, 105 zoete kersen, 5 sleedoorns, 49 wintereiken, 49 zomereiken, 77 zomerlindes en 50 Gelderse rozen.

En tot slot voor de rallyfanaten: de volgende editie van de rally 6 uren van Kortrijk vindt plaats op 23 en 24 november.