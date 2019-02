81 Kortrijkzanen leverden al nummerplaat in, in ruil voor fietspremie Joyce Mesdag

09 februari 2019

10u06 0

81 Kortrijkzanen leverden al hun nummerplaat in, in ruil voor een fietspremie. “De fietspremie is een premie die inwoners van Kortrijk kunnen aanvragen voor de aankoop van een (bak-)fiets, elektrische (bak-)fiets of meerpersonenfiets in ruil voor het inleveren van een nummerplaat”, zegt schepen Axel Weydts (sp.a). “De mogelijkheid om een fietspremie aan te vragen werd ingevoerd in december 2017. Sindsdien hebben al 81 Kortrijkzanen de fietspremie aangevraagd voor een totaal bedrag van 30.415 euro. De premie bedraagt voor elk type fiets de helft van het aankoopbedrag van de fiets, met een maximum bedrag van 400 euro.” Maar ook Tvelootje, het recenter initiatief om Kortrijkzanen naar de fiets te doen grijpen, heeft succes, zegt Weydts. “Het project van de deelfabriek promoot fietsen bij kinderen tot twaalf jaar. Jonge gezinnen die lid zijn van Tvelootje kunnen op elk moment een fiets gebruiken. Leden groeien mee met het aanbod. Naarmate kinderen groter worden, gebruiken ze de fiets die ze op dat moment nodig hebben. Er werden al 149 nieuwe kinderfietsen aangekocht en al 105 families zijn lid. Sinds kort worden bij Tvelootje nu ook tweedehands kinderfietsjes aanvaard die vervolgens door de Deelfabriek rijklaar worden gemaakt. De uitbreiding van het aantal kinderfietsen betekent dat meer gezinnen zich lid zullen kunnen maken van Tvelootje. Per kind sluiten gezinnen jaarlijks een lidmaatschap af. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 20 euro voor een loopfiets en 40 euro voor een gewone fiets. Er wordt een éénmalige waarborg gevraagd van 40 euro per fiets. Kansengroepen krijgen een korting van 50%.”

Meer info omtrent beide initiatieven kan teruggevonden worden op de website van stad Kortrijk: https://www.kortrijk.be/tvelootje en https://www2.kortrijk.be/kortrijkfietst/fietspremie.