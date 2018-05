800 fans zingen mee met Niels Destadsbader ZANGER STELT NIEUW ALBUM 'DERTIG' VOOR IN WINKELCENTRUM K PETER LANSSENS

31 mei 2018

02u30 0 Kortrijk Niels Destadsbader uit Deerlijk, Vlaanderens meest populaire artiest van het moment, stelde gisterennamiddag in avant-première zijn nieuwe album Dertig voor in winkelcentrum K in Kortrijk. Er daagden zo'n 800 fans op.

Niels Destadsbader wordt op 19 augustus 30 jaar en stelde speciaal op woensdag 30 mei zijn nieuwe album Dertig voor. Hij deed dat in K, dat opmerkelijk zwaar beveiligd was door security en politie. Een thuismatch in 'zijn' West-Vlaanderen zeg maar, dat hem nauw aan het hart ligt. De zanger koos trouwens niet zomaar voor winkelcentrum K in Kortrijk. Hij is met K-shoppingmanager Bruno Lecluyse bevriend. "Ik gaf in het tweede middelbaar wetenschappelijk werk en wiskunde aan Niels, in het Sint-Niklaasinstituut, nu Rhizo college, in Zwevegem", zegt Bruno Lecluyse. "We speelden later jaren samen interclub, in tennisclub Gaverkasteel in Deerlijk. Ik kom hem nu nog tegen, zoals in café Soeur Sourire. Een pintje pakken samen blijft heel plezant. Speciaal doen? Zo is hij niet. Hij is bescheiden en blijft met beide voetjes op de grond."





Voor altijd in Deerlijk

Het was gisterennamiddag duidelijk dat Destadsbader goed in de markt ligt. Zo'n 800 fans, vooral vrouwen, gingen uit hun dak toen Niels Destadsbader op een podium op de eerste verdieping van K live enkele nummers uit zijn nieuwe album bracht, zoals Paradijs en Beloof Je Mij. Hij sloot af met zijn zomerhit Skwon Meiske uit 2016 en maakte nadien tijd vrij voor een meet & greet en fotosessie. De zanger hoopt dat de fans met zijn tweede album aanvoelen dat hij gegroeid is als artiest. En een leuk weetje: hij kocht recent bouwgrond in Deerlijk. Hij voelt er zich goed en wil voor altijd in Deerlijk blijven wonen. Samia Olivier (38) en dochter Ilona Vanneste (8) uit Deerlijk gingen op de foto met Niels. Vooral kleine Ilona is een grote fan van de 'eeuwige Peter Pan', zoals Niels zichzelf wel eens omschrijft. "Zijn nummers 'plakken' en de teksten zijn goed, het zijn vaak meezingers", vertelt Samia. "Het succes is hem zeker niet naar het hoofd gestegen. Hij blijft zichzelf. Zo gebeurt het wel eens dat we hem tegen het lijf lopen in Deerlijk, zoals bij de bakker. Hij zegt altijd goeiedag en is niet te beroerd om een knuffel te geven aan onze dochter. Die eenvoud siert hem. We gaan op 31 oktober ook naar zijn live show in het Antwerps Sportpaleis. Er vertrekt dan zelfs een bus vol fans vanuit Deerlijk, aan restaurant De Ploatse. Die bus zal helemaal vol zitten", aldus Samia Olivier. Mediamarkt verkocht gisterennamidag in avant-première enkele honderden albums in K. Vanaf vandaag is het album overal te koop.





