80 jaar oud volkscafé dicht 28 februari 2018

02u48 1 Kortrijk De Faubourg, op de hoek van de Brugsesteenweg en Watermolenstraat, is dicht. Het volkscafé bestond zeker 80 jaar. De huidige uitbaters Patrick Parmentier (64) en Marijke Van Walleghem (61) namen dinsdagavond afscheid, in het gezelschap van vele tientallen klanten.

Hun huurcontract bij eigenaar en brouwerij Omer Vander Ghinste uit Bellegem liep af. Het koppel, waardin Marijke kan café houden helaas fysiek niet meer aan wegens rugproblemen, verhuist naar een flat in Oostende.





"Er meldden zich veel kandidaten aan, maar tot nu toe zijn er geen overnemers", stelde Patrick gisteren. "Ah, evident is het niet natuurlijk, want veel geïnteresseerden hebben niet genoeg kapitaal om over te nemen. Het was een emotionele avond", aldus Patrick. Vaste klant Kevin Delaney (48) gaf een speech. "De Faubourg was voor velen een stamcafé, iedereen kende hier iedereen", vertelde hij. "En er was nooit ruzie. Het wordt aanpassen. Geen idee naar welk café we nu moeten", aldus Delaney.





De naam De Faubourg is afkomstig van 'fors le bourg', wat net buiten de vroegere stadsmuren betekent. In het volkscafé zat vroeger, van eind jaren 70 tot eind jaren 90, ook een frietkraam. Kandidaat-overnemers: jurgen@omer.be. (LPS)