8.666 euro voor aankoop schoolbus

Een actie van brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem, waarbij eind vorig jaar unieke kratjes verkocht werden met daarin telkens een speciale Omer van 75 centiliter en twee proefglazen, was een succes. "Alle 700 kratjes zijn verkocht, goed voor 8.666 euro opbrengst", zegt Nicolas Degryse, woordvoerder van de brouwerij. Het geld gaat naar de aankoop van een busje voor school voor buitengewoon onderwijs De Hoge Kouter in Kortrijk. De aankoop van het busje is een must om er 260 leerlingen mee naar buitenschoolse activiteiten te brengen zoals naar een zwembad of fitness. Zo worden de jongeren gemotiveerd om te bewegen en zelfredzaam te zijn. Zonder busje kunnen de leerlingen tussen 12 en 21 jaar met een verstandelijke beperking namelijk minder naar buiten. (LPS)