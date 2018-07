8.000 bezoekers voor Amazings 24 juli 2018

De tentoonstelling Amazings, waar je meer dan 100 kunstwerken in Legoblokjes kon bekijken, heeft een kleine 8000 bezoekers gelokt naar Kortrijk Xpo. Alle werken die tentoongesteld werden, werden door de uit Roeselare afkomstige Dirk Denoyelle en zijn team de voorbije jaren in elkaar gepuzzeld. "We hadden eerlijk gezegd wat meer bezoekers verwacht", zegt PR-vrouw Sandra Plasschaert. "Het warme weer heeft wellicht een pak Legoliefhebbers weggehouden. Maar we zijn toch tevreden, 8000 bezoekers is zeker niet slecht voor een eerste editie."





De tentoonstelling zal nu in andere steden opgesteld worden. "Er zijn heel wat geïnteresseerden komen kijken, het is nu nog wat wachten op concrete aanvragen." (JME)