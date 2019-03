74 fietsstraten openen op 1 juni, ook fietscrèche

op komst Peter Lanssens

18u23 0 Kortrijk De nieuwe zone met 58 fietsstraten in het stadscentrum, plus de 16 straten in het winkel-wandelgebied, komt er nu heel snel. “We openen de zone, die met fietspoorten duidelijk afgebakend zal zijn, op 1 juni”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Meer details volgen later.

In een fietsstraat is autoverkeer niet verboden, maar fietsers hebben er wel voorrang en mogen over de hele breedte van de weg rijden. Er wordt in het stadscentrum verder werk gemaakt van een fietscrèche, met plaats voor 120 fietsen en met (camera)bewaking. De fietscrèche kan ook het volgende omvatten: services zoals kleine herstellingen, kastjes waar je spullen zoals helmen en kledij in opbergt, gratis kinderwagens die je kan gebruiken om de binnenstad te verkennen, oplaadpunten voor elektrische fietsen en het inzetten van fietskoeriers om boodschappen aan huis te brengen. De locatie wordt later bekendgemaakt. Bezoekers van de stad die er hun fiets minder dan 24 uur parkeren, betalen niets om de fietscrèche te gebruiken. En wie in de buurt woont of werkt, kan een betaalbaar abonnement nemen van 5 euro per maand. Er zijn eveneens plannen om alle dienstverlening rond fietsen samen te brengen in een soort fietsambassade, die ook onderdak krijgt in de fietscrèche.