74 fietsstraten in centrum al vanaf mei 2019 Peter Lanssens

20 december 2018

12u51 3 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) staat te popelen om een zone met 58 fietsstraten in het stadscentrum in te richten, plus de 16 straten in het winkelwandelgebied, goed voor een oppervlakte van een vierkante kilometer.

“Schepen Axel Weydts zal me wel zot verklaren, maar ik wil dat het al tegen mei of uiterlijk juni 2019 in orde komt”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Zo kunnen we de zone in gebruik nemen als het beter fietsweer wordt en de zon wat meer begint te schijnen. Want geef toe: wat is er leuker dan rondfietsen bij mooi weer, in een stad met een goeie vibe? Ik vind dat geestig, voor mij is dat de opperste vorm van vrijheid”, aldus Van Quickenborne. Nog vijf maanden te gaan dus, schepen Axel Weydts weet waar hij aan toe is. Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA steunt het inrichten van de fietszone omdat het veiliger is voor fietsers, automobilisten afraadt om de stad te doorkruisen als ze niet in het centrum moeten zijn en voor gezondere lucht zorgt. Kortrijk heeft in het centrum al een fietsstraat in de Budastraat. Autoverkeer is er niet verboden, maar fietsers hebben altijd voorrang en rijden over de hele breedte van de weg. Auto’s mogen geen fietsers inhalen, waardoor de snelheid beperkt blijft tot zo’n 20 kilometer per uur. Er zijn ook fietszones gepland in Marke, Heule, Heule-Watermolen en Bissegem.