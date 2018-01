73.000 sporters krijgen nieuwe kleedkamers 31 januari 2018

Het bureau GAFPA-Architecten uit Gent heeft een ontwerp klaar voor nieuwe kleedkamers op sportcampus Lange Munte. Tijdelijke containerkamers wijken er gefaseerd voor veertien nieuwe kleedkamers, met ook plaats voor scheidsrechters en met inbegrip van sanitair. Het project is een must, want de containerkamers zijn aan vervanging toe. De kleedkamers worden jaarlijks door 73.000 sporters en 21 clubs gebruikt. De nieuwe kleedkamers, er komen er in een eerste fase zes, komen in een laagbouw, zodat het zicht op het mooie landschap op Hoog Kortrijk gevrijwaard blijft. Aan de zijde van de sportvelden komt een luifel, waaronder toeschouwers bij slecht weer kunnen schuilen als ze naar een wedstrijd of training kijken. De bouw kost 925.000 euro. De stad stelt in oktober een aannemer aan. De werken starten eind december. De kleedkamers zijn in september 2019 af. Het project komt er onder impuls van schepen van Mensen en Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld) en schepen van Sport An Vandersteene (N-VA). (LPS)