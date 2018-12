7 jaar na sluiting nog geen sloop Marquette Weer protest tegen vergunning voor 18 villa’s Peter Lanssens

04 december 2018

14u39 0 Kortrijk Het gewezen hotel-restaurant Marquette in de wijk Rodenburg in Marke kan zeven jaar na de sluiting nog altijd niet gesloopt worden. Omwonenden tekenen beroep aan tegen een nieuwe vergunning voor achttien villa’s. Ze blijven vrezen voor verkeershinder en het deels verdwijnen van een groenberm.

De verkavelingsvergunning voor ontwikkelaar Vlasimmo, op 19 november verleend door het schepencollege van Kortrijk, staat op de helling. Vlasimmo mag het terrein van 16.100 vierkante meter nog steeds niet verkavelen. Omwonenden tekenen weer beroep aan bij de provincie. Het provinciebestuur vernietigde een jaar geleden al een eerste vergunning, ook na een beroep van de buren. De buurtbewoners vinden het vooral niet kunnen dat de meeste villa’s ontsloten zouden worden via het Cannaerthof. Dat is een doodlopend straatje naast het terrein. “We zijn niet tegen de komst van een verkaveling, maar onderzoek dan wel de gevolgen voor de mobiliteit op een grondige manier”, zegt omwonende Jo Lambrecht. “Je moet nu al voorzichtig zijn als je vanuit het Cannaerthof de Cannaertstraat wil oprijden. Omdat je er amper zicht hebt op het verkeer, dat er trouwens blijft toenemen in sinds de voltooiing van het ziekenhuis AZ Groeninge hier vlakbij. En dan willen ze de bewoners van de nieuwe villa’s ook nog eens grotendeels door het Cannaerthof sturen met hun auto. Dat willen we niet. Verder wordt een groenberm deels aangetast als je een verbinding wil maken tussen de nieuwe verkaveling en het Cannaerthof.”

Kruispunt herinrichten

De omwonenden vragen om tien meter verder te ontsluiten, waar de vroegere in- en uitrit van Marquette was. “Je ziet er het verkeer beter komen”, vindt Jo Lambrecht. Schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) volgt de buurtbewoners niet in hun argumenten. “Je legt geen nieuwe straat aan op amper tien meter van een bestaande straat, dat doe je gewoon niet”, zegt Maddens. “We gaan wél het kruispunt Cannaerthof-Cannaertstraat herinrichten, om de zichtbaarheid er te verbeteren. En wat die groenberm betreft: de impact is beperkt. Zo willen we er de platanen zeker behouden. De nieuwe verkaveling past perfect in de residentiële wijk Rodenburg. Of hebben de buren liever dat er daar een nieuwe feestzaal komt misschien? Dan zou je pas extra verkeer aantrekken”, aldus Wout Maddens.

Faillissement

Jean-Pierre Malysse en Francine Decaestecker namen tien jaar geleden na 40 jaar afscheid van Marquette. Het bekende hotel-restaurant kreeg veel bekende gasten over de vloer zoals de begin dit jaar overleden Franse beroemde chef-kok Paul Bocuse. Marquette werd verkocht aan Eric Barbier en Sabine Quilliot en heropende als Villa Marquette. Het Franse duo stopte er eind 2011 en werd in september 2013 voor misdrijven tegen de faillissementswet veroordeeld.