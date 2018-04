7.000 gratis oliebollen voor rusthuisbewoners 13 april 2018

02u43 0 Kortrijk De zaakvoerders van de 11 olliebollenkramen op de paasfoor, hebben gisteren 7.000 oliebollen gebakken die ze gratis aan alle bewoners van alle woonzorgcentra in Kortrijk hebben geschonken.

"Op die manier kunnen zij ook meegenieten van de paasfoor", zegt Jean Busch, in naam van alle oliebollenkramen. "We merken dat we hen daar toch een groot plezier mee doen, want achteraf horen we vaak van kleinkinderen dat hun grootouders van onze oliebollen hebben genoten in het rusthuis." De geste is intussen een jaarlijkse traditie geworden. "Maar dit jaar hebben we nog een extra effort gedaan, en 1.000 oliebollen meer uitgedeeld dan vorig jaar." (JME)