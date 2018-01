689 mensen toosten met burgemeester 02u44 0

Vincent Van Quickenborne en Open Vld hielden afgelopen vrijdag met 'Toosten met de Burgemeester' een nieuw nieuwjaarstreffen in evenementenhal Depart op het stadsdeel Weide.





Het treffen lokte 689 mensen. Bart Somers, burgemeester van Mechelen, was eregast. Somers riep de Kortrijkzanen op 'om zich achter het project van Vincent te scharen', wat doet uitschijnen dat Van Quickenborne de lijst van Open Vld (of een stadslijst) zal trekken met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar zeker is dat nog niet, de knoop wordt in het voorjaar doorgehakt.





"We zullen verrassen", was het enige wat Van Quickenborne er zelf over kwijt wilde. Ook opvallend: Van Quickenborne verdedigde vurig het fietsbeleid in Kortrijk. Maar over een door sp.a geplande uitbreiding van het verkeersvrije deel in het stadscentrum, in historisch Kortrijk, sprak de burgemeester zich (nog) niet uit.





"We zullen er tijdens de kiescampagne over spreken", aldus Van Quickenborne. De dag werd afgesloten met een stevige party in Depart, tot diep in de nacht, met een goedgeluimde burgemeester.





(LPS)