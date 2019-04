60-tal bewoners Rijselsestraat vraagt camerabewaking tegen overlast: “Deze buurt is drugshol aan het worden” Joyce Mesdag

05 april 2019

18u22 3 Kortrijk Een 60-tal bewoners van de 3 residenties Claridge in de Rijselsestraat in Kortrijk heeft een petitie getekend waarin ze vragen om camerabewaking bij de toegang naar hun gezamenlijke parkeerzones. Burgemeester Van Quickenborne belooft dat dit jaar te beslissen waar er nog camera’s bijkomen.

De bewoners klagen onder meer over afval dat op de parkings aan de kant van de Hagedissenstraat wordt achtergelaten: van bierblikjes en stukgegooide drankflessen tot injectienaalden en condooms. De bewoners hebben het daarnaast ook over wildplassen - er werden zelfs menselijke uitwerpselen aangetroffen- en nachtlawaai. Recent vonden ze er onder meer nog een dode kat en een dood konijn. “We hebben al meermaals ‘s nachts de 101 gebeld”, zo klinkt het in de brief. “Vaak komt de politie ter plaatse, maar de daders hebben dan al het hazenpad genomen via de doorgang naar de Rijselsestraat.”

Drugshol

De maat is vol, voor de bewoners. “Onze buurt is het nieuwe drugshol van Kortrijk aan het worden. Vrouwelijke bewoners van onze residenties durven niet meer naar hun garage gaan in het donker. Zo kan het niet verder.” Daarom vragen de bewoners camerabewaking, zodat de betrokkenen telkens op heterdaad betrapt kunnen worden. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is op de hoogte van het probleem. “Het gaat inderdaad om overlast die niet getolereerd kan worden”, zegt hij. “Maar er zijn heel wat buurten die met overlast geconfronteerd worden, en we kunnen niet overal camerabewaking plaatsen. We hebben opnieuw 1,5 miljoen euro voorzien om deze legislatuur het aantal camera’s op te trekken van 170 tot 250 à 300. We zijn momenteel alle buurten aan het oplijsten, waar er nood aan is, en dit jaar beslissen we knoppen waar er nog camera’s komen.”