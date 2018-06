60.000 maaltijden in 30 jaar POVERELLO VERDWIJNT NIET DOOR KOMST VOLKSRESTAURANT PETER LANSSENS

08 juni 2018

02u30 1 Kortrijk Poverello, waar minderbedeelden een middagmaal aan 1 euro krijgen, bestaat 30 jaar in Kortrijk. Het onthaalhuis sluit niét, nu volksrestaurant Vork open is. "Onze mensen eten niet in Vork", zegt Lieve Vermeulen.

Poverello, sinds 1988 open in een ex-meubelzaak in de Spoorweglaan 26, vulde al zo'n 60.000 hongerige magen. Stichter was wijlen Jan Vermeire, een Vlaams seksuoloog. Hij zei altijd: 'Poverello is er niet voor armen, maar voor rijken die willen delen'. Het onthaalhuis stopt niét, nu het nabijgelegen volksrestaurant Vork aan de Doorniksetunnel open is. "Vork is geen bedreiging", stelt boegbeeld Lieve Vermeulen (81). "Onze mensen gaan niet naar Vork. Het is daar minimum 2 euro voor een maaltijd, terwijl het bij ons nog altijd 1 euro is. Sommige mensen voelen zich ook niet thuis in Vork, omdat het daar eerder een restaurant is en je er een mix van alle rangen en standen hebt. Maar goed, we geven geen kritiek op Vork. We doen allemaal ons best."





Niet armtierig

Poverello is een thuis voor minderbedeelden en eenzamen uit Kortrijk en omgeving. "Ze vinden hier vriendschap", zegt Lieve Vermeulen. "We zien vooral gebroken gezinnen en mensen met een alcohol- en/of drugsprobleem. We hebben verder de indruk dat de bezoekers jonger worden. Als er iemand nieuw opdaagt, vragen we altijd discreet wat hij of zij komt doen. We vragen nooit hoeveel iemand verdient. Moeilijke klanten? Er zijn er die agressief worden, maar het spijt hen meestal snel, ook omdat ze dan een paar weken niet mogen komen. Het kruis dat hier hangt? Wie naar Poverello komt, moet niet katholiek zijn. We eisen dat niet. Maar de mensen moeten zich hier wel aanpassen", benadrukt ze. Poverello ontvangt iedere weekdag 70 tot 95 mensen, die er een middagmaal aan 1 euro kunnen nuttigen. Het menu is niét armtierig. Een voorbeeld: bouillonsoep met groenten, kalkoenrollade met aardappelstoemp en andijvie en yoghurt als dessert. Poverello krijgt veel voedsel. Zo komt het brood van bakkers en komen groenten vooral van de voedselbank. "We krijgen soms zelf frietjes of pralines", vervolgt Lieve Vermeulen. "Het aantal voedselschenkingen zit in een stijgende lijn. Het heeft te maken met een maatschappij die geen voedsel meer wil verkwisten. Vlees, vis en aardappelen kopen we meestal zelf, met dank aan de vele financiële giften", aldus Vermeulen. Tien vrijwilligers stellen de werking van Poverello op punt. Pierre Demyttenaere (70) is er al 30 jaar vrijwilliger. "Ik zag een advertentie in Kerk & Leven en rolde er zo in. Ik blijf gemotiveerd omdat we veel waardering krijgen", zegt hij. Poverello biedt ook gratis kledij aan, en uitstapjes zoals naar het Mariabedevaartsoord Banneux. Verder heeft het sociale restaurant ook een doucheruimte.