6 autowrakken uit water gehaald 31 januari 2018

Er zijn vorig jaar in onze regio zes autowrakken uit waterlopen gehaald. Omdat ze het scheepvaartverkeer hinderden, of in opdracht van de federale gerechtelijke politie. Drie wrakken werden uit het kanaal Bossuit-Kortrijk gehaald. Dat was in Zwevegem, Kortrijk en Moen. Twee wrakken werden uit de Leie gehaald: in Wevelgem en Menen. En in Avelgem werd een wrak uit de Schelde geruimd. De kosten zijn, binnen het budget voor bagger- of onderhoudswerken, voor de Vlaamse waterwegbeheerders. Als de berging op vraag van de federale gerechtelijke politie gebeurt, in samenspraak met de cel vermiste personen, worden de kosten gedeeld.





De cijfers werden door Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA) opgevraagd bij Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). (LPS)