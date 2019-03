58-jarige man voor rechter na duw tegen Parko-medewerker Alexander Haezebrouck

13 maart 2019

14u53 0 Kortrijk Een 58-jarige man uit Wevelgem riskeert een gevangenisstraf van vier maanden omdat hij op 2 mei 2017 een medewerker van Parko tegen de muur zou geduwd hebben. De beklaagde ontkent de Parko-medewerker te hebben aangeraakt.

Philip S. (58) uit Wevelgem parkeerde op twee mei 2017 zijn auto In de Burgemeester Nolfstraat ter hoogte van de rechtbank vlak voor het zebrapad. Een medewerker van Parko merkt de verkeerd geparkeerde auto op en wil een ticketje uitschrijven. De eigenaar van de auto, Philip S. ziet alles gebeuren vanuit café Paleitje in de Burgemeester Nolfstraat en loopt naar de parkeerwachter toe. “Er ontstond een ferme discussie en hij duwde de parkeerwachter tegen de muur”, zei de advocaat van de parkeerwachter. “Daardoor was hij een dag arbeidsongeschikt.” De man zelf ontkent in alle toonaarden de medewerker van Parko te hebben aangeraakt. “Er is daar ook geen enkel bewijs van, de dokter vond het zelfs niet nodig om een doktersbriefje uit te schrijven.” naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 400 euro. Vonnis op 10 april.