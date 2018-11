55 jobs op de tocht bij Barco VAKBONDEN EISEN MINIMUM AAN NAAKTE ONTSLAGEN PETER LANSSENS

08 november 2018

02u24 1 Kortrijk Een herstructurering bij technologiereus Barco kost wereldwijd tot 240 banen. Ook hoofdzetel De Cirkel in Kortrijk wordt getroffen, waar 55 bediendejobs op de tocht staan. De vakbonden eisen een minimum aan naakte ontslagen.

De arbeiders blijven buiten schot bij de beeldvormingsgroep. In onze regio staan 55 bediendejobs op de tocht, in het Barco-hoofdkwartier in het Beneluxpark in Kortrijk, op een totaal van zo'n 800 bedienden. Het is van 2008 geleden dat Barco ingrijpend herstructureerde. "We hebben het hier niét over een sociaal bloedbad, want we laten niemand aan zijn lot over", benadrukt Barco-woordvoerster Inge Govaerts.





Herpositioneren

"Zo is het zeker onze bedoeling om - waar haalbaar - zoveel mogelijk mensen te herpositioneren, binnen Barco. Voor wie dat niet lukt, voorzien we een begeleiding naar ander werk toe. Het gaat over hoogopgeleide mensen, voor wie het toch iets makkelijker is om snel een andere job te vinden. Uiteraard staat Barco achter correcte (ontslag)vergoedingen, voor wie getroffen wordt. Voor details is het wel nog te vroeg. Het overleg om tot een sociaal plan te komen, is pas opgestart. We hebben een goede verstandhouding met de vakbonden, die we heel nauw bij het proces betrekken. Ik verwacht geen acties. De sfeer is redelijk sereen op de werkvloer."





De personeelsleden hebben een dubbel gevoel. "De herstructurering is geen goed nieuws natuurlijk", zegt secretaris Karel Hoorelbeke van bediendenvakbond LBC-NVK. "Want de efficiëntie-oefening is managertaal voor 'we gaan besparen', in een internationale context ook. Al is het wel positief dat Barco zoveel mogelijk naakte ontslagen wil vermijden."





Eerste overleg

De vakbonden hadden gisternamiddag een eerste overleg, met een Barco-delegatie, in Kortrijk. "We blijven de komende weken en maanden onderhandelen, om zoveel mogelijk mensen aan boord te houden", vervolgt Hoorelbeke. "We voeren geen actie, om het overleg alle kansen te geven." De besparingsoperatie wordt in de loop van 2019 uitgerold. Het gaat onder meer over de dienst productmanagement, de marketing en de divisies die software ontwikkelen. Barco wil zo beter inspelen op markttrends, de winstgevendheid op lange termijn versterken en groeikansen benutten.





"Het is nog te vroeg om concreet uit te leggen in welke competitieve groeiprojecten we gaan investeren", zegt Inge Govaerts. Barco wil tegen 2020 de indirecte bedrijfskosten trouwens met 20 miljoen euro per jaar naar beneden halen. "Om ook in de toekomst een leidende rol te spelen in een markt die globaler en dynamischer wordt, is het van essentieel belang dat Barco wendbaarder en klantgerichter wordt", besluit CEO Jan De Witte.