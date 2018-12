55 euro GAS-boete voor peuk op de grond? Kortrijkzanen beslissen op Grote Bevraging! Peter Lanssens

18 december 2018

17u40 7

De kous is niet af, nu het nieuwe stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA deze middag het ontwerpplan ‘Kortrijk: beste stad van Vlaanderen’ lanceerde. “Het woord is nu eerst aan de inwoners”, zegt Van Quickenborne. “Startschot is De Grote Bevraging, op de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op zaterdag 5 januari op het Schouwburgplein. We stellen er vijf vragen. Hoe dat in zijn werk zal gaan en welke vragen aan bod komen, is voor later. Maar één vraag zit er zeker bij: moet wie een sigarettenpeuk op de grond gooit in Kortrijk: een GAS-boete van 55 euro krijgen of niet? Dat thema leeft bij de bevolking. Het stopt niet met De Grote Bevraging. We gaan nadien deur-aan-deur, tot in rusthuizen én school-aan-school met ons ontwerpplan. Want ook en vooral kinderen zijn belangrijk. We willen de eerste stad van Vlaanderen zijn met kinderen als een echte inspiratiebron. We houden ook meetings in deelgemeenten. En geven de oppositie op de gemeenteraad in februari de kans om amendementen in te dienen en zo het ontwerpplan te laten aanpassen. We gaan dat met openheid van geest bekijken. Àlle burgers zullen de kans krijgen om opmerkingen te formuleren en suggesties te doen. De definitieve versie van het plan afkloppen, gebeurt pas tijdens de gemeenteraad op maandag 11 maart.”

