500 mensen tegen transportroute 02 mei 2018

Er zijn een collectief bezwaarschrift met 82 handtekeningen op, onder meer van basisschool Sint-Theresia en het Don Boscocollege, 71 individuele bezwaren en petities met daarop zo'n 350 handtekeningen ingediend tegen een omstreden route voor vrachtwagentransporten met start aan een kleigroeve van bouwmaterialenproducent Wienerberger. De groeve op de Klijtberg wordt vanaf midden 2019 ontgonnen. De route gaat via de Kanne-, Rollegemse-, Oude Aalbeekse-, Schreiboom-, Tombroekmolen- en Basséestraat naar de N58 in Moeskroen om zo via de N43 bij Wienerberger in Aalbeke uit te komen. De Schreiboomstraat is te smal voor zwaar verkeer. Ook in Moeskroen zien ze de transportroute niet zitten. Komt er een alternatieve transportroute? "We bundelen en bespreken eerst alles met het provinciebestuur, pas daarna communiceren we", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). (LPS)