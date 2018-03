50 patiënten uitgegleden door ijzel AZ GROENINGE MOET NOODPLAN IN WERKING STELLEN ALEXANDER HAEZEBROUCK

03 maart 2018

02u31 0 Kortrijk De spoeddienst van het AZ Groeninge in Kortrijk heeft gisteren 50 patiënten behandeld die waren uitgegleden. "Het was uitzonderlijk druk", zegt hoofdverpleger Karel Decaluwé. "Mijn vrouw is met de fiets gevallen, op de plek waar ik een kwartier later met mijn strooiwagen zou passeren", zegt de Harelbeekse stadswerker Siegfried Sohier.

Zo rond 11.20 uur kregen ze bij de spoeddienst te horen dat heel wat ziekenwagens gevallen mensen zouden binnenbrengen. "We hebben meteen ons intern noodplan in werking gesteld, de eerste keer sinds de verhuis", vertelt hoofdverpleegkundige Karel Decaluwé. "Dat wil zeggen dat verpleegkundigen op andere afdelingen opgeroepen werden om naar de spoeddienst te komen. Daarnaast werden ook extra artsen en ander personeel verwittigd. Toen de eerste patiënten binnenkwamen, waren we goed gewapend om hen zo snel mogelijk te behandelen." De spoeddienst kreeg tussen de nacht van de donderdag op vrijdag om middernacht en gisteravond 147 patiënten binnen, van wie 50 verwondingen hadden omwille van de gladheid. "Als je weet dat we normaal 130 patiënten binnenkrijgen in 24 uur, dan kan je wel stellen dat het erg druk was. Het ging vooral om voetgangers en fietsers die breuken en snijwonden hadden opgelopen."





Tandarts

Een van de ongelukkigen was Bart De Loof. "Ik was aan het werk op een werf in Harelbeke", vertelt hij. "Toen ik over een brugje wou stappen, gleed ik plots weg. De tegelsnijder van zo'n 25 kilogram die ik op mijn schouder droeg, doorboorde bij de val mijn rechterhand. Ook mijn duim is geplet en doet enorm veel pijn." Ook Nicole Dewaegeneire uit Aalbeke kende een ochtend met pech. "Op de terugweg van de tandarts gleed ik uit op Aalbekeplaats. Ik viel op mijn heup en schouder. Gelukkig kon ik mij optrekken aan een bushokje en zo nog naar huis gaan. Mijn zoon bracht me naar de spoeddienst. Mijn schouder blijkt gebroken en ik kan voorlopig niet stappen door de pijn aan mijn heup."





Siegfried Sohier uit Harelbeke kwam net te laat met zijn strooimachine om zijn vrouw Regina Vervaeke uit de spoedafdeling te houden. "Ze is met de fiets gevallen aan de Sint-Salvatorkerk, en vijftien minuutjes later passeerde ik daar met mijn pekelkar", vertelt Siegfried. "Mijn baas belde me op dat ik mijn echtgenote naar de spoed moest brengen. Haar enkel is ferm gezwollen, ik vrees dat het een breuk zal zijn." Fernande Carlier uit Kortrijk gleed uit toen ze haar post wou uithalen. "Bij de eerste stap die ik zette, ging ik meteen achterover. Op mijn knieën ben ik terug in huis gekropen. Mijn linkerpols is wellicht gebroken."





De gladde wegen veroorzaakten ook enkele verkeersongevallen, al bleef het voornamelijk bij blikschade. Op de E17 in Zwevegem botsten drie voertuigen tegen elkaar, waarbij een bestelwagen dwars over de snelweg kwam te staan. Twee rijstroken waren versperd. Ook op de ring in Marke gebeurde een ongeval, net als op de E17 in Deerlijk.