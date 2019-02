44 senioren vieren valentijn in rusthuis: “Hoogdag, ook al zijn ze al vele jaren samen” Joyce Mesdag

14 februari 2019

17u28 0

Wie denkt dat valentijn enkel door jonge geliefden wordt gevierd, was vandaag beter eens langs geweest in woon-en zorghotel H. Hart Kortrijk. 22 koppeltjes vierden er samen de ‘Dag van de Liefde’. Er was een ijstaart in valentijnsthema, en een streepje muziek zorgde voor de amoureuze sfeer. “We merken dat heel wat van onze bewoners, die al vele jaren samen zijn, het toch wel nog belangrijk vinden om iets te doen op deze bijzondere dag”, zegt Frederik Vlaminck, verantwoordelijke animatie. “Hartstochtelijk gekust wordt er niet zo vaak meer hier, maar er heerste toch een heel gezellige en warme sfeer.”