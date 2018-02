400 sollicitanten op examendag 26 februari 2018

Vierhonderd sollicitanten hebben afgelopen zaterdag in de Budafabriek deelgenomen aan het examen voor een job als administratief bediende bij Groep Kortrijk, dat is een samenwerkingsverband tussen de stad Kortrijk, het OCMW, parkeerbedrijf Parko en het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk. Wie meer dan 70% haalt, mag door naar de volgende ronde, waarbij onder andere de informaticavaardigheden getest worden. Daarna volgt nog een mondelinge proef. Er zijn tien vacatures in te vullen. "Al wie slaagt, komt in een wervingsreserve terecht, waarbij we meteen kunnen putten als er nieuwe vacatures vrijkomen", zegt schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Als stadsbestuur moeten we een aantal procedures volgen, waardoor het vaak lang duurt voor iemand aan de slag kan. Door een wervingsreserve aan te leggen, zullen we dus sneller mensen kunnen aanwerven." (JME)