400 personen en voertuigen gecontroleerd 15 juni 2018

De politie controleerde woensdag op drie verschillende plaatsen 400 personen en voertuigen. "Het ging om een geplande controleactie in inbraakgevoelige wijken", zegt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. De politie controleerde in de wijk omgeving Koning Leopold III-laan in Kortrijk, de wijk rond de Morinnestraat op de Lange Munte in Kortrijk en in de wijk Rodenburg in Marke. In die wijken werden telkens de toegangswegen een tijdlang afgesloten om de bestuurders te controleren. De politie trof geen verdachte personen aan tijdens de controles. (AHK)