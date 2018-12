4 flats verkocht: wie wil ook eco-wonen in Hof van Prado? Peter Lanssens

10 december 2018

10u02 0 Kortrijk Kortrijk promoot met het bouwproject Hof van Prado gemeenschappelijk eco-wonen, als één van de vijf pilootgemeenten in Vlaanderen. Het cohousingproject met 20 woonunits zet - naast sociaal contact tussen bewoners - op betaalbaar, energiezuinig en kwalitatief wonen in. Er zijn momenteel vier flats verkocht.

De gebouwen worden Bijna Energie Neutraal (BEN) door warmtepompen op geothermie en 149 zonnepanelen in te zetten en ook aandacht te hebben voor akoestische en thermische isolatie en hoog rendementsglas. Elke flat, er is keuze uit groottes en prijzen op maat van én jonge gezinnen én alleenstaanden én ouderen, heeft zijn eigen voordeur en privéterras. De gemeenschappelijke voorzieningen maken het project bijzonder met een binnen- en moestuin van 1.200 vierkante meter, wasruimte, klusatelier en paviljoen waar je bijvoorbeeld familiefeesten of filmavonden met je buren kan houden. Er zijn ook drie gastenkamers en verder 80 fietsenstallingen en elektrische laadpalen.

162.400 euro

De prijzen voor een flat starten aan 162.400 euro. Het project op de hoek van de Zwevegemse- en Sint-Denijsestraat is van een groep particulieren en architectengroep Groep III uit Brugge. Hof van Prado, de naam Prado verwijst naar een 19de-eeuwse texielweverij die daar vroeger stond, is tegen het najaar van 2020 instapklaar. Wie interesse heeft: er is op dinsdag 11 december om 19.30 uur een infosessie in Atelier Kortrijk 2025 in gewezen woonzorgcentrum Sint-Vincentius, met ingang aan de kant van het Begijnhofpark. Alle info staat ook op www.hofvanprado.be.