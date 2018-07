3D-print Broeltorens krijgt straks sokkel van 5,8 meter hoog 03 juli 2018

02u36 0

Serviceclub Rotary Kortrijk Groeninghe heeft een 3D-print van de Broeltorens laten maken naar een ontwerp van Thibault Florin. De Kortrijkzaan liet zich inspireren door tekeningen van historicus Antonius Sanderus uit 1641. De maquette zien kan tot 11 november van 13 tot 18 uur in Broeltoren Zuid, in het kader van stadsfestival Play. De maquette krijgt daarna een vaste plaats op een grote sokkel van liefst 5,8 meter hoog in het nieuwe woonerf en park Broelkant op het terrein van het voormalige instituut Ten Broele aan de Leie. (LPS)