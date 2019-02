38 bestuurders betrapt op bellen achter stuur: “Dat is verontrustend veel” Alexander Haezebrouck

22 februari 2019

13u59 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft woensdag verkeerscontroles uitgevoerd. “Maar liefst 38 bestuurders waren niet handenvrij aan het bellen achter het stuur, dat is verontrustend veel”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

De politie controleerde woensdagnamiddag in de Oudenaardsesteenweg, de Pottelberg, de Beneluxlaan en in de Gentsesteenweg. “We patrouilleerden ook telkens met een anoniem politievoertuig in de omgeving van de controlepost om bestuurders die wilden omkeren toch te kunnen stoppen”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. Vooral in de Oudenaardsesteenweg werden heel wat bestuurders betrapt op bellen achter het stuur. “Blijkbaar beseffen nog heel wat bestuurders niet hoe onveilig het is. Heel wat ongevallen zijn het gevolg daarvan. Het is duidelijk dat dergelijke verkeerscontroles een absolute must moeten blijven.” Verder droegen ook twaalf bestuurders hun gordel niet, twee bestuurders hadden te veel gedronken, nog twee bestuurders hadden cannabis op zak en één bestuurder reed door het rode licht.