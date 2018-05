300 studenten houden massacantus 17 mei 2018

02u32 0

300 studenten zongen zich gisterenavond schor op een massacantus. Om te vermijden dat ze hun stem helemaal kwijtraakten, smeerden ze ook hun kelen op het Schouwburgplein. Het Senioren Konvent, de overkoepeling van studentenclubs, liet vijftien vaten aanrukken. Goed voor 1.500 halve liters bier. De studenten dronken uit stenen bierpotten, zoals de traditie het voorschrijft. Tussendoor even op adem komen zat er niet in, want de pauzes werden opgeluisterd door een studentenfanfare uit Gent. De verbroedering tussen de studentenclubs van de hogescholen Vives en Howest en de universiteiten Kulak en UGent verliep gemoedelijk. De massacantus was ook de ideale gelegenheid om de tiende verjaardag van het Senioren Konvent te vieren. (LPS)