300 lopers op eerste ‘Kerstloop’ Joyce Mesdag

16 december 2018

Zo’n 300 lopers hebben deelgenomen aan de allereerste ‘Kerstloop’ in Kortrijk. Het parcours van 2,5 kilometer liep onder meer langs de kerstmarkt op de Grote Markt, het Begijnhofpark en de Diksmuidekaai. Lopers konden kiezen uit 1, 2, 3 of 4 rondjes. “We hadden eigenlijk iets meer deelnemers verwacht”, zegt Kurt Goethals van de organisatie, die onder meer ook de Midzomerrun en de Challenge Run organiseert. “Hoe het komt dat we op ‘maar’ 300 deelnemers afklokken, dat is moeilijk te zeggen. Is er een overaanbod aan loopevents, hebben we te weinig reclame gemaakt of was het gewoon te koud? In elk geval: het was echt geslaagd qua sfeer, volgend jaar doen we het opnieuw.”