300 kinderen poetsen tegelijk tanden 20 januari 2018

02u34 1 Kortrijk Ruim 300 kinderen van basisschool Sint-Jozef poetsten tegenlijk hun tanden, op een correcte manier én twee minuten lang, op de tonen van een tandenpoetslied.

Dat gebeurde vrijdagnamiddag, aan het Groeningemonument. Er liep deze week een tandenpoetsproject in Sint-Jozef. Er kwamen drie tandartsen langs in de klas, waar er ook lessen en workshops rond tandhygiëne gegeven werden. Ouders kregen aan de hand van workshops nuttige info over tandbederf, hoe correct poetsen, het tandartsenbezoek, de impact van voeding en eetgewoontes en de tandhygiëne bij de kleinsten. Jenny Van Gastel coördineerde het project. Zij loopt momenteel stage in de brede zorgwerking van de school. (LPS)