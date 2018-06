30 man houdt kussengevecht op gigantisch bed 29 juni 2018

Zin om te spelen? Snel naar Kortrijk, waar stadsfestival Play tot 11 november is. De aanpak is indrukwekkend. Neem nu de Grote Markt, waar een gigantisch bed van 14 op 20 meter staat, met een springkussen waarop iedereen zich uitleeft. En waar er gisteren in de vooravond spontaan een kussengevecht was, met zo'n dertig enthousiastelingen. Tot tevredenheid van Jennifer Rubell uit de Verenigde Staten, die het bed ontwierp. "Herinner je je dat gevoel als kind om in dat groot bed van je ouders te spelen? Dat gevoel brengen we hier terug", zegt de kunstenares. Nog niet helemaal overtuigd? Zo kan je op Play bijvoorbeeld ook vanuit een van de Broeltorens op een groot luchtkussen springen. Ook leuk is een voetbalveld van 15 op 20 meter, waarop je met twee teams van maximaal zeven personen kan spelen. Niet op een vlakke ondergrond, maar op een gazon vol heuveltjes. Hilariteit verzekerd: www.playkortrijk.be. (LPS)