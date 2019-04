30 maanden voorwaardelijke celstraf voor overvallen en joyriden LSI

16 april 2019

09u52

Bron: LSI 0 Kortrijk De Kortrijkse strafrechter heeft een 20-jarige jongeman uit Menen een strenge maar volledig voorwaardelijke celstraf van 30 maanden gegeven. In juni 2018 overviel hij in het Kortrijkse centrum twee vrouwen voor hun handtas. Hij ging met een gestolen voertuig ook joyriden.

Alan W. sloeg samen met een minderjarige toe. Op 7 juni 2018 rukte ze na een korte achtervolging de handtas van de schouder van een 72-jarige dame. Een week later sloegen ze toe in de Budastraat in Kortrijk. Dat slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 1.688 euro toegekend. Op 6 augustus 2018 ging Alan W. opnieuw samen met enkele minderjarigen aan het station van Harelbeke aan de haal met een auto. Na een joyride lieten ze het gestolen voertuig beschadigd achter.