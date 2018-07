30 maanden cel voor 24 diefstallen 06 juli 2018

Een 34-jarige man uit Menen is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden omdat hij tussen juli vorig jaar en begin dit jaar in Kortrijk en Menen 24 diefstallen en inbraken pleegde. Hans F. was niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep de voorbije jaren al tal van veroordelingen voor drugs en diefstallen op. "Hij was verslaafd aan heroïne en had geld tekort", aldus zijn advocaat. Op 22 januari vloog F. opnieuw in de cel. Daar verblijft hij vandaag nog altijd. Hij brak onder meer binnen in theater Antigone in Kortrijk, wijkcentrum Overleie en cultureel centrum De Steiger.





"Drugs heeft me domme dingen laten doen. Het mocht allemaal niet gebeurd zijn", aldus Hans F. De rechter toonde nog enige genade want hij sprak slechts één jaar als effectieve celstraf uit. De rest blijft voorwaardelijk als hij zich de komende vier jaar herpakt. Aan theater Antigone moet hij een schadevergoeding van 3.100 euro betalen, aan de Sint-Amandsschool 2.306 euro. (LSI)