3.200ste orgaandonor in de bloemetjes gezet 10 augustus 2018

Het aantal orgaandonoren is in Kortrijk verdubbeld sinds september 2017. Dinsdag werd de 3.200ste orgaandonor in de bloemetjes gezet. "Ik vond orgaandonatie vroeger een akelige gedachte", zegt Gaëtane Masselot (39). "Dat veranderde toen ik mama werd. Toen besefte ik hoe belangrijk zo'n transplantatie kan zijn. Toen ik vorige week in het stadhuis moest zijn om de pincode van mijn identiteitskaart te veranderen, zag ik de posters met daarop de zin 'Eén orgaandonor kan tot acht mensenlevens redden'. Ik liet me meteen registreren als donor", vertelt Masselot.





De campagne in Kortrijk, uitgewerkt onder impuls van schepen Arne Vandendriessche (Open Vld), loopt als een trein. Meer info op www.kortrijk.be/producten/orgaandonatie. (LPS)