3.000 porties frietjes, 3.000 porties oliebollen, 7.200 pintjes, 1.440 frisdranken en 600 bekers glühwein: Vincent trakteert de Kortrijkzaan Peter Lanssens

03 januari 2019

07u33 0 Kortrijk Het Schouwburgplein vormt op zaterdag 5 januari het decor voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking in Kortrijk. De stad trakteert er vanaf 18.30 uur op 3.000 porties frietjes van Bossuwé en Bertrand, 3.000 porties oliebollen, 1.440 frisdranken en telkens 600 bekers glühwein, chocomelk en soep.

Het aanbod is divers, want er zijn ook hapjes van de wereldkeuken. Keukenprinsen- en prinsessen met een verschillende culturele achtergrond zorgen voor de exotische hapjes. Er is verder muziek, verrassend straattheater en kinderanimatie van avonturencentrum Avanco. De totale kostprijs van de nieuwjaarsreceptie bedraagt zo’n 27.000 euro. “We kiezen voor het Schouwburgplein omdat de chalets van het kerstdorp er nog staan. De inrichting is heel gezellig, de sfeer zal tof zijn”, vertelt chef protocol Veerle de Zegher. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) speecht om 19 uur. Hij zal er oproepen om deel te nemen aan De Grote Bevraging over Kortrijk.