3.000 euro voor 'Talenten en Beroepen' 11 april 2018

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits kent 200.000 euro toe aan acht projecten om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering tegen te gaan. Het project Talenten en Beroepen in Kortrijk van Athena Drie Hofsteden is een van de geselecteerde projecten, het project krijgt 3000 euro. "Het project Talenten en Beroepen is bedoeld voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar", zegt Cervits. "Via wekelijkse workshops maken leerlingen kennis met een lokaal bedrijf uit de buurt, met de bakker, de slager en leren zo ontdekken waar hun talenten liggen. Hun leerkansen worden verhoogd en er gaat aandacht naar de juiste studiekeuze. Dat kan bijvoorbeeld het nieuwe duaal leren zijn. Het betrekken van de buurt en de vervolgschoolcoaches is een belangrijk pluspunt en bevordert de integratie." (JME)