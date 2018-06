290 drummers gaan voor Belgisch record 27 juni 2018

Kortrijk Drumt verzamelt op zondag 1 juli een Belgisch record van 290 drummers op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. Ze komen uit alle hoeken van Vlaanderen en zelfs Nederland en brengen om 14 uur samen een medley van zes nummers, waaronder We Will Rock You van Queen en Du Hast van Rammstein.





Organisator Gino Kesteloot (54) uit Heule hoopt op 7.000 toeschouwers. Er worden tijdens het evenement beertjes verkocht. De opbrengst gaat naar Het Ventiel. Dat is een vzw uit Hulste die mensen met jongdementie helpt. Kortrijk Drumt: dat is kort voor de gemeenteraadsverkiezingen ook een parade van politici die meedrummen met Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens van Team Burgemeester, John Crombez, Axel Weydts, Bert Herrewyn en Philippe De Coene van sp.a, Piet Lombaerts van N-VA en Pieter Soens van CD&V 4.0.





Erna Huyghebaert (101), de oma van Gino Kesteloot die in WZC Sint-Jozef verblijft, wordt naar de Leieboorden gebracht om Kortrijk Drumt op gang te trommelen. Luc Segers, vroeger bekend van Vlaanderen Vakantieland, en KVK-stadionomroeper Gerrit Grobben presenteren.





Voor de toeschouwers: er zijn ook twee drankstanden en een eetstand. Hoofdsponsors zijn Accountancy Vandelanotte uit Kortrijk en Drumsonly uit Lokeren. Drum's cool en Drumbox doen ook mee. (LPS)