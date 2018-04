29-jarige truckchauffeur overleeft kop-staartaanrijding niet 25 april 2018

02u36 0 Kortrijk Op de E17 in Marke is gisterennamiddag een 29-jarige bestuurder van een vrachtwagen gestorven bij een kop-staartaanrijding. De man reed in op een vrachtwagen die in een file stond, en stierf ter plaatse.

De truckchauffeur reed omstreeks 15.30 uur op de E17 in de richting van Frankrijk toen het in Marke, vlak voorbij het ei in Kortrijk mis ging. De chauffeur knalde tegen een andere vrachtwagen die vermoedelijk stilstond in een file of zeer traag doorgaand verkeer. De klap moet erg hevig geweest zijn. De chauffeur raakte gekneld tussen zijn stuur en was op slag dood.





Serieuze files

De aangereden vrachtwagen vervoerde bloem dat door de klap terechtkwam op het wegdek.





Het slachtoffer is een 29-jarige man uit Moeskroen die aan de slag was voor een bedrijf uit Wevelgem. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. De file werd veroorzaakt door werkzaamheden net over de grens in Frankrijk. Die werken veroorzaakten de afgelopen dagen al serieuze files op de E17.





Door het ongeval waren een tijdlang drie rijstroken versperd. Het verkeer op de plaats van het ongeval kon enkel passeren via de pechstrook.





(AHK)