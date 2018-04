262.000 euro schadevergoeding voor Zilvertorens 06 april 2018

Kortrijk De nv Landbel uit Wevelgem, bouwheer van De Zilvertorens op de Veemarkt in Kortrijk, moet een schadevergoeding van 262.000 euro aan de stad Kortrijk betalen.

De problemen begonnen jaren geleden. De werf van De Zilvertorens ging in de lente van 2011 namelijk bijna twee maanden dicht omdat de parking onder de nieuwbouw maar één verdieping bleek te hebben in plaats van de in de bouwvergunning voorziene twee verdiepingen. Er ontbrak ook een rioleringsplan.





Er kwam later een compromis uit de bus, met onder meer de inrichting van acht autonome parkeerplaatsen op het gelijkvloers. Het compromis omvatte ook twaalf extra niet-autonome parkeerplaatsen (via een soort liftsysteem, nvdr.) op de -1, maar die werden nooit gerealiseerd. De stad liet het stedenbouwmisdrijf niet zomaar passeren en stapte naar de rechtbank van eerste aanleg. "Waar we gelijk kregen: de rechtbank volgt in het vonnis van 6 maart het standpunt van de stad over de niet gerealiseerde niet-autonome parkeerplaatsen", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). "We krijgen een schadevergoeding van twaalf keer 20.000 euro voor de twaalf ontbrekende niet-autonome parkeerplaatsen. Dat maakt 240.000 euro. Met inbegrip van onder meer intresten, rechtsplegingsvergoeding en procedurekosten kom je zo aan het bedrag van 262.000 euro", aldus Wout Maddens. De Zilvertorens staan op grond waar vroeger parking Palace was, aan de Stompaertshoek vlak bij winkelcentrum K. De residentie omvat 44 zorgappartementen, in twee torens. (LPS)