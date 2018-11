26 van de 900 vuilnisbakjes worden 'misbruikt' 30 november 2018

Er wordt misbruik gemaakt van 26 vuilnisbakjes van de ruim 900 exemplaren die er staan in Kortrijk. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het vuilnisbakkenplan dat met de stad, Imog en Mooimakers werd opgemaakt in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. "26 vuilnisbakjes waren overvol omwille van sluikstort. Alleen kleiner afval zoals flesjes, blikjes, snoepverpakking en hondenpoepzakjes horen thuis in die vuilnisbakjes. Wij zullen dan ook een boodschap bevestigen aan die 26 exemplaren. Als er blijft gesluikstort worden, dan halen we de vuilnisbakken weg", geeft schepen Bert Herrewyn (sp.a) mee. Het plan geeft verder mee dat 30 vuilnisbakjes leeg blijven, omdat ze niet gebruikt worden. Die worden weggenomen, omdat ze op een foute plaats staan. (XCR)