250.000 euro subsidie voor nieuwe speelplaats Joyce Mesdag

24 december 2018

Vrije Basisschool Sint-Paulus uit Kortrijk, een school met 450 leerlingen, krijgt 250.000 euro subsidie van de Vlaams overheid over de vernieuwing van hun speelplaats. “Onze betonnen speelplaats wordt uitgebroken om plaats te maken voor een avontuurlijk groen speellandschap”, vertelt Cedric Ryckaert, leerkracht in het vijfde leerjaar en een van de coördinatoren van het project. “Tijdens de werken gaan we meteen ook de hele waterhuishouding op onze site aanpakken: al het hemelwater wordt waar mogelijk opgevangen en opnieuw gebruikt. We hebben het project ingediend bij de Vlaamse overheid, die op zoek was naar onthardingsprojecten die als proefproject kunnen dienen. Onze speelplaats is uitgekozen als een van de 23 geselecteerde projecten, uit de 315 inzendingen. We zijn heel blij uiteraard. Het project, dat komende zomer en najaar gerealiseerd zal worden, kost een half miljoen euro. De financiering was net rond, dat we er dus de helft van gesubsidieerd gaan krijgen, is een aangename verrassing.”