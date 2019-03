25 kunstenaars laten… pollepels veilen in Viva Sara, opbrengst naar kinderen in armoede: “Zelfs topschilder Borremans doet na 100 keer bellen mee” Peter Lanssens

18 maart 2019

19u54 0 Kortrijk Medezaakvoerster van Viva Sara Kaffée Catherine Pattyn stunt opnieuw, nadat ze eind 2017 grote bekendheden zoals Tourwinnaar Chris Froome zelfgemaakte wenskaarten liet verkopen voor armenorganisatie Poverello. Nu overtuigt ze 25 kunstenaars om pollepels te versieren en die te laten veilen voor kinderen in armoede. Zelfs kunstschilder Michaël Borremans uit Gent doet mee. “Ik heb hem honderd keer moeten bellen voor hij opnam”, glimlacht Catherine Deprez.

Wie koffiehuis Viva Sara Kaffée op de Grote Markt bezoekt, kan er vanaf woensdag 20 maart schriftelijk bieden op… pollepels. Niet zomaar lepels, maar kunst van potlepels. En zeker geen rommel, want de pollepels zijn onder handen genomen door 25 bekende kunstenaars. Of wat denkt u van Rik Vermeersch en zonen, Nick Ervinck, artiest Wim Opbrouck of de Kortrijkse Mie Bogaerts, om maar enkele voorbeelden te geven. 25 toppers op één locatie verenigen om er samen kunst van pollepels te exposeren, je moet het maar doen. “Niemand zegt nee tegen de ‘drive’ en de passie van Catherine Deprez”, zegt Ann-Pascale Mommerency van KAPCON, het evenementenbureau dat het initiatief, de opbrengst gaat naar kinderen in armoede, mee in goeie banen leidt. Catherine Deprez, de mama van Bart en Peter Deprez van Viva Sara, overtuigt zelfs kunstschilder Michaël Borremans: “Na wel honderd keer bellen nam hij eindelijk op. ‘Ik doe geen pollepels’, zei hij, waarna ik er toch in slaagde om hem kort uit te leggen dat het voor arme kinderen is. Waardoor hij het nu toch doet. Wat een lief man. Ik zat al een tijdje met pollepels in mijn hoofd. Wellicht omdat pollepels (uit)delen symboliseren, wat als thema mooi past in mijn verhaal.”

Kunstprojecten

Alle betrokken kunstenaars werkten met fierheid aan hun pollepels. “Omdat ik met de opbrengst concreet kinderen in armoede van cultuur wil laten proeven. Door hen de kans te geven mee te doen aan kunstprojecten”, zegt Catherine. “Want sommige Kortrijkse kindjes kunnen nu zelfs nog geen potje verf kopen. Armenorganisatie Poverello zal mij met andere organisaties zoals De Kier in contact brengen, om die arme kinderen te kunnen bereiken. Ik kende vroeger niets van kunst, maar stel nu vooral vast dat het àllemaal toffe mensen zijn. Het enige nodige, was een beetje geduld om in dat kopje van hen te raken.”

Exclusief benefietdiner

De expo in volle glorie bewonderen kan vanaf komende woensdag. Hoogtepunt en het slot van het initiatief is een exclusief benefietdiner. Tweelingbroers en voormalige sterrenchefs Stefan en Kristof Boxy verzorgen het diner op donderdag 28 maart vanaf 19.30 uur in Viva Sara. Curator Jan Leysen veilt er de unieke pollepels. Er zijn nog 20 van de 120 plaatsen vrij. Het diner bijwonen kost 160 euro per persoon. “We hopen dat veel kunstliefhebbers komen. Zodat de avond veel geld opbrengt voor de strijd tegen kinderarmoede”, besluit Catherine Deprez. Info: tel. 056/21.72.70 of mail naar info@vivasara.be.

Mooie lijst

Voor de volledigheid: de pollepels zijn van kunstenaars Michaël Borremans, Nick Ervinck, Rik, Pieter, Tinus en Robin Vermeersch, Guillaume Bijl, Piet(er) Stockmans, Koen Vanmechelen, Peter Decupere, Jonas Vansteenkiste, Koen Van Den Broek, Wim Opbrouck, Isidoor Goddeeris, Tjok Dessauvage, Desanto, Piet Peere, Thomas Lerooy, D.D. Trans, Ronny Delrue, Klaus Verscheure, Mie Bogaerts, Rudy Van Nieuwenhove, Lola Daels en Polien Boons. Een mooie lijst.