25-jarige Fransman dood aangetroffen bij Agristo 01 september 2018

Een 25-jarige Fransman uit Heule is gisteren dood aangetroffen op een werf bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke. De hulpdiensten snelden gisterenmorgen omstreeks 8.30 uur ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onduidelijk. Volgens een deskundige van het parket stierf de man toen hij aan het lassen was in een nieuwe unit van het bedrijf. Tijdens het lassen kwamen wellicht gassen vrij. Een lijkschouwing moet meer duidelijkheid verschaffen. "De man was aan de slag bij een onderaanneming die voor ons werken uitvoerde op een werfzone waar een productielijn komt", zegt Ward Claerbout van Agristo. "Al onze medewerkers zijn in shock. Het gaat niet om een directe medewerker, maar dat zoiets op ons terrein gebeurt, is verschrikkelijk." (AHK)