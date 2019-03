24 uur tegen kanker in Kulak brengt 15.000 euro op: “Hartverwarmend” Peter Lanssens

27 maart 2019

13u31

Studenten, staf, buurtbewoners en partners van de universiteit in Kortrijk hielden op 7 en 8 maart de eerste ‘Kulak 24 uur – tegen kanker’. Er waren de klok rond activiteiten op de campus op ‘t Hoge zoals lopen, fuiven, met gocarts rijden en eten. De inspanningen loonden. BeMSA Kulak, die vereniging van jonge geneeskunde studenten nam het voortouw in het initiatief, overhandigde woensdagochtend in naam van KU Leuven campus Kulak een cheque van 15.000 euro aan het Leuvens Kankerinstituut. Het instituut werd door boegbeeld Johan Swinnen, die les geeft aan de Kulak en zelf een zoon heeft die tegen kanker vocht, vertegenwoordigd. Johan Swinnen was verrast door het mooie bedrag en noemde de donatie hartverwarmend. “Er krijgen jaarlijks 69.000 mensen in België de diagnose kanker te horen”, zegt Johan Swinnen. “De helft van hen overwint de ziekte niet. Centen zijn dus nog steeds broodnodig om verder onderzoek te doen en de ziekte in al zijn vormen aan te pakken.”