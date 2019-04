24 uur gezelschapsspelletjes spelen voor het goede doel: “tot in de trein en op de luchthaven” Joyce Mesdag

Drie leden van spellenclub De Spelmaeckers, dat zijn thuisbasis heeft in Beveren-Leie, houden dit weekend een spelmarathon voor het goede doel.

Davy Baetens, Frederiek Meersman en Simen Vandenbussche zullen 24 uur lang, vanaf middernacht van vrijdag op zaterdag, elk op een 15-tal locaties spelletjes spelen. De gezinnen waar ze langsgaan om spelletjes te spelen, betalen hen daarvoor en anderen hebben hen ook uitdagingen opgelegd waarbij ze extra geld kunnen verdienen. “Zo kreeg ik onder meer de opdracht om een spelletje te spelen op de luchthaven en in de trein”, vertelt Simen. “Mensen konden ons ook sponsoren voor elk spelletje dat we winnen of verliezen,... In Kernelle in Beveren-Leie kunnen mensen zaterdagnamiddag vanaf 14 uur iets komen drinken om ons te steunen, en zelf ook spelletjes spelen, en we zullen er ook ons afrondend spelletje spelen om middernacht.”

Derde marathon

Het drietal houdt al voor de derde keer een marathon. “We zamelden 1.100 en 1.300 euro in, dus we hopen het dit jaar beter te doen.” De centen gaan naar SoNoBeG, het Solidariteitsfonds voor Noodlijdende Beverse Gezinnen. Zij steunen gezinnen uit Beveren-Leie die het financieel moeilijk hebben. Frederieks ouders zijn drijvende krachten achter die organisatie, vandaar dat we dat goed doel hebben gekozen.”

Het wordt een uitdaging, 24 uur lang spelletjes spelen, én uitleggen aan de gezinnen waar ze langsgaan. “De ervaring leert ons dat we voornamelijk in de eerste uren spelletjes winnen en daarna, als de vermoeidheid toeslaat, niet meer”, lacht Simen. “We kiezen meestal voor korte spelletjes, om er zoveel mogelijk op 24 uur te kunnen doen. ’s Nachts kiezen we wel voor de langere spelletjes, om nacht sneller te overbruggen. Het is elke keer wat zoeken naar mensen die ons om 3 uur ’s nachts willen ontvangen voor een gezelschapsspelletje.”