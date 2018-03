237.957 fietsers in 4 maanden 03 maart 2018

02u27 0 Kortrijk De resultaten van een fietsteller in de fietsstraat Budastraat in hartje Kortrijk zijn fors. De paal registreerde er 237.957 fietsers in vier maanden tijd. Nog nooit reden er zoveel tweewielers.

"Het is een stijging van 38,5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016-2017", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Een jaar geleden ging het om 44.196 fietsers in november 2016 (23.289 minder), 47.011 in december 2016 (8.269 minder), 38.827 in januari 2017 (20.341 minder) en 41.684 in februari 2017 (14.340 minder). "Hoe we dat weten? Omdat, voor de fietstelpaal er was, er een telslang op de Budastraat lag, die anoniem en correct het aantal fietsers telde. Ik ben verbaasd dat de stijging zo fors is. Het toont aan dat ons actieplan Kortrijk Fietst, met bijvoorbeeld extra fietsstraten en stallingen, werkt. Maar het betekent volgens mij ook gewoon dat meer mensen voor de fiets kiezen door de toename van het aantal files."





Drie projecten

Er zijn dit jaar nog drie grote projecten, in het actieplan Kortrijk Fietst. "Zo kopen we de gronden van het tracé van de geschrapte gewestweg N50C aan", zegt Weydts, "waar op termijn een nieuwe fietsostrade gepland is. Het gaat over een strook van 60 meter breed en 1,5 kilometer lang tussen de ring rond Kortrijk (R8) nabij het doortrekkersterrein en de Molenstraat in Heule. Ook belangrijk in het voorjaar is de komst van een nieuw fietspad dwars door de campus van het Guldensporencollege Kaai. Om de Collegebrug met de Vercruysselaan te verbinden. En in april start de fietsvriendelijke herinrichting van de Wandelingstraat en het kruispunt van de Verriestlaan met de Lode de Boninge-, Boudewijn IX- en Passionistenlaan." Wie de cijfergegevens van de fietstelpaal dagelijks wil volgen: www.kortrijk.be/kortrijkfietst. (LPS)