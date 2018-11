22 maanden cel voor vechtpartijen 15 november 2018

Een 25-jarige man uit Kortrijk is bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van 22 maanden en een boete van 1.420 euro voor drie vechtpartijen in de stad. Op 16 juli 2016 deelde Loritano L. in de Zwevegemsestraat drie vuistslagen uit. Het slachtoffer raakte gewond aan oog, neus en kaakbeen. L. kon dankzij camerabeelden geïdentificeerd worden. Hij is geen onbekende voor het gerecht, maar daagde dit keer niet op voor de rechter. Hij moest zich nog voor twee andere vechtpartijen, onder meer aan 't Plein, ook verantwoorden. Aan het slachtoffer van de vechtpartij in de Zwevegemsestraat moet L. van de rechter een schadevergoeding van ruim 8.000 euro betalen.





(LSI)