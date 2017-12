22.308 euro voor de Kiem 02u37 0

De benefietactie die Marnix Pattyn en Catherine Deschodt uit Bissegem hebben georganiseerd ten voordele van De Kiem in Gavere, een therapeutisch centrum, heeft 22.308 euro opgebracht. Het koppel wilde op die manier iets terugdoen voor de goede zorgen die hun zoon Nicolas in De Kiem had gekregen. Hij stapte in juni vorig jaar uit het leven toen het gevecht tegen zijn verslaving hem te veel werd. Het koppel veilde 95 sporttruitjes, onder meer van voetballers Kevin De Bruyne , Jan Vertonghen en Thibaut Courtois, en van wielrenners Chris Froome en Alberto Contador. "We zijn enorm tevreden met de bijdrage die we kunnen doen', zegt Marnix.





"Dit hadden we nooit durven denken." Het populairste truitje was dat van Kevin de Bruyne, waar 770 euro voor werd geboden. (JME)